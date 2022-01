Migranti: ancora in alto mare la modifica degli accordi di Dublino, ma intanto la Ue finanzia la Libia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Occorre che, a livello europeo, si arrivi a definire un modo equo e corretto per la revisione del regolamento di Dublino, ma finora le proposte presentate vanno nella direzione opposta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Occorre che, a livello europeo, si arrivi a definire un modo equo e corretto per la revisione del regolamento di, ma finora le proposte presentate vanno nella direzione opposta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiNews : Da 13 giorni in mare la nave umanitaria di #GeoBarents, di Medici senza Frontiere, è alla ricerca di un posto sicur… - RaiTre : Licenziamenti selvaggi, morti sul lavoro, concorsi truccati nelle Università, ospedali travolti dal #Covid. E ancor… - FirenzePost : Migranti: ancora in alto mare la modifica degli accordi di Dublino, ma intanto la Ue finanzia la Libia - grimmo78 : RT @NFratoianni: Altro che guardia costiera libica! Ad una settimana dalla richiesta di un porto sicuro, il governo dia finalmente un port… - fedeli_paolo : RT @FabAlbanese: #Migranti , naufragio al largo della #Tunisia : 40 tra morti e dispersi. Ancora in attesa di un porto la nave di ?@MSF_ITA… -