Mentana esplode contro Letta: “Non accetto lezioni da chi la trasparenza non sa dove sia” (video) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enrico Mentana picchia duro contro Enrico Letta. Ma come? Dopo il lavorone con la sua “maratona” ad inseguire protagonisti, leader di partito, “quirinabili” e non, sentirsi dare del diLettante da Enrico Letta proprio no. Un messaggio di rettifica da parte dello staff del segretario Pd lo ha mandato su tutte le furie nel giorno della quarta votazione e del quarto nulla di fatto. Il direttore del Tg di La7 ha perso la pazienza dopo avere ricevuto un sms in cui i collaboratori del segretario dem hanno smentito un’informazione che l’inviata di punta di Mentana, Alessandra Sardoni, ha dato nella mattinata. Secondo cui Letta avrebbe bollato Pier Ferdinando Casini come di centrosinistra. Lo staff di Letta rettifica, Mentana ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enricopicchia duroEnrico. Ma come? Dopo il lavorone con la sua “maratona” ad inseguire protagonisti, leader di partito, “quirinabili” e non, sentirsi dare del dinte da Enricoproprio no. Un messaggio di rettifica da parte dello staff del segretario Pd lo ha mandato su tutte le furie nel giorno della quarta votazione e del quarto nulla di fatto. Il direttore del Tg di La7 ha perso la pazienza dopo avere ricevuto un sms in cui i collaboratori del segretario dem hanno smentito un’informazione che l’inviata di punta di, Alessandra Sardoni, ha dato nella mattinata. Secondo cuiavrebbe bollato Pier Ferdinando Casini come di centrosinistra. Lo staff direttifica,...

