Libano | neve sulla spiaggia di Byblos | patrimonio Unesco

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Immagini suggestive dellacadutadi, città libanese sul Mediterraneo, nota per le sue antichissime rovine e per i suoi siti turistici, sono state diffuse nelle ultime ore ...

maria_valoti : RT @galatacla: SE NON C'È ANCORA IL FANGO, È IL FREDDO L'AVVERSARIO PIÙ IMPORTANTE AL-TAYBEH, Libano Un bimbo già mobilitato x sgombrare l…

Laha bloccato da giorni la circolazione sul Monteanche a bassa quota. Ha nevicato anche a Damasco, nella vicina Siria, e si attendono nevicate a Gerusalemme. (ANSAMed). 27 gennaio 2022... così come quei siriani che vivono ine Giordania, dove le temperature scendono anche sotto ... in Siria, a causa del crollo della tenda in cui dimorava dovuto all'accumulo disul tetto. ...La notte scorsa Gerusalemme è stata imbiancata da 20 centimetri circa di neve portata dalla perturbazione 'Elpis' che ha colpito anche il nord e il centro di Israele. (ANSA) ...Nevicata a Gerusalemme. Dopo Grecia e Turchia ecco che la neve è arrivata anche nei Paesi del Medio-Oriente. L'ondata di freddo eccezionale che ha portato nevicate record su Aten ...