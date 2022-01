La Fia chiede a Commissione Ue legislazione a tutela consumatori (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una normativa urgente per i veicoli connessi, che sancisca principi fondamentali a tutela dei consumatori quali libertà di scelta, protezione e sicurezza dei dati, competizione leale e innovazione. E’ quanto la FIA (Fèdèration Internationale de l’Automobile) chiede alla Commissione Europea, attraverso la campagna “My car my data”, sottolineando come, mentre il 91% dei consumatori ritiene di avere la proprietà dei dati generati dalla propria auto, l’85% afferma di non avere alcun controllo su di essi. Fondamentale ricordare che i dati dei veicoli non includono soltanto dati operativi (velocità, posizione, manutenzione, chilometraggio, livelli olio ecc.) ma anche dati sul comportamento del conducente, quali stile di guida o distanze percorse, e persino dettagli personali, come nome, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una normativa urgente per i veicoli connessi, che sancisca principi fondamentali adeiquali libertà di scelta, protezione e sicurezza dei dati, competizione leale e innovazione. E’ quanto la FIA (Fèdèration Internationale de l’Automobile)allaEuropea, attraverso la campagna “My car my data”, sottolineando come, mentre il 91% deiritiene di avere la proprietà dei dati generati dalla propria auto, l’85% afferma di non avere alcun controllo su di essi. Fondamentale ricordare che i dati dei veicoli non includono soltanto dati operativi (velocità, posizione, manutenzione, chilometraggio, livelli olio ecc.) ma anche dati sul comportamento del conducente, quali stile di guida o distanze percorse, e persino dettagli personali, come nome, ...

