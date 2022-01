Inps: al via servizio web 'Pensami' per calcolo pensione futura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Si chiama 'Pensami' - acronimo di 'pensione a misura' - l'applicativo adesso disponibile sul sito dell'Inps: un servizio che - spiega l'istituto - "in linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino" serve "per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico". Infatti grazie a 'Pensami' l'utente può visualizzare i possibili scenari pensionistici che gli si prospettano e quindi orientarsi tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione. L'applicativo si articola su tre livelli da percorrere in sequenza obbligata, che forniscono informazioni sulle prospettive di accesso alla pensione via via più approfondite a fronte di domande più specifiche. Al primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Si chiama '' - acronimo di 'a misura' - l'applicativo adesso disponibile sul sito dell': unche - spiega l'istituto - "in linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino" serve "per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico". Infatti grazie a '' l'utente può visualizzare i possibili scenari pensionistici che gli si prospettano e quindi orientarsi tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione. L'applicativo si articola su tre livelli da percorrere in sequenza obbligata, che forniscono informazioni sulle prospettive di accesso allavia via più approfondite a fronte di domande più specifiche. Al primo ...

