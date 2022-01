Grande Fratello Vip, malore improvviso nella Casa: “Deve uscire”. E’ panico totale nella Casa del GF Vip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Soleil Sorge sempre più in crisi all'interno della Casa del GF Vip. La notte appena trascorsa non è stata affatto semplice per l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale al risveglio ha svelato di aver dovuto fare i conti con un attacco di panico che l'a spaventata. E, alla luce di questo percorso che sta portando avanti in Casa, Soleil non ha nascosto la sua intenzione di voler abbandonare definitivamente il programma Mediaset. Attacco di panico per Soleil Sorge: notte di paura al Grande Fratello Vip Nel dettaglio, la notte appena trascorsa non è stata per niente facile per Soleil, la quale ha svelato a Davide e Katia, di aver fatto i conti con un attacco di panico. Soleil non è stata bene ma ha scelto di non svegliare ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 27 gennaio 2022) Soleil Sorge sempre più in crisi all'interno delladel GF Vip. La notte appena trascorsa non è stata affatto semplice per l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale al risveglio ha svelato di aver dovuto fare i conti con un attacco diche l'a spaventata. E, alla luce di questo percorso che sta portando avanti in, Soleil non ha nascosto la sua intenzione di voler abbandonare definitivamente il programma Mediaset. Attacco diper Soleil Sorge: notte di paura alVip Nel dettaglio, la notte appena trascorsa non è stata per niente facile per Soleil, la quale ha svelato a Davide e Katia, di aver fatto i conti con un attacco di. Soleil non è stata bene ma ha scelto di non svegliare ...

