Giulini: «Nandez? È difficile che vada via, non c’è un’offerta ufficiale, vogliamo recuperare i soldi spesi» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine dell’Assemblea di Lega Serie A di oggi. Ha parlato anche di mercato, in particolare di Nandez e del suo futuro. “Su Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E’ stato l’investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. E’ complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento”. Quindi non parte in questa sessione di calciomercato? “E’ molto complicato, mancano poche ore, non c’è un’offerta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il presidente del Cagliari, Tommaso, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine dell’Assemblea di Lega Serie A di oggi. Ha parlato anche di mercato, in particolare die del suo futuro. “Suè una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E’ stato l’investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tantie vorremmo recuperarli. E’ complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento”. Quindi non parte in questa sessione di calciomercato? “E’ molto complicato, mancano poche ore, non c’è...

