DGA Award 2022 | tra le nomination Jane Campion | Steven Spielberg e Kenneth Branagh

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DGA Award

Le nomination ai2022 sono state annunciate e in corsa per il prestigioso premio c'è anche Jane Campion grazie al lavoro compiuto con il film Il potere del cane. La presenza tra le candidature della regista ...Poi si è trasferita a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice, dove si è formata sotto la guida del regista premio(Directors Guild of America) Gordon Hunt, esibendosi con la ...Kenneth Branagh ("Belfast"), Jane Campion ("Power of the Dog"), Steven Spielberg ("West Side Story") and Denis Villeneuve ("Dune"). In the running for the first-time feature film director prize are ...The directors were among five who earned nominations for the Directors Guild of America Award for outstanding direction of a feature film.