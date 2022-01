Dall'Ema via libera a Paxlovid, la pillola anti - Covid di Pfizer (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti - Covid per via orale prodotto da Pfizer. 'Paxlovid ha il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il, il farmacoper via orale prodotto da. 'ha il ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Da Ema via libera alla pillola Pfizer: è la prima in Europa - UnioneSarda : #Mondo - Via libera dall’Ema alla pillola anti #Covid19 di #Pfizer - Italia_Notizie : Green pass illimitato per chi ha tre dosi Niente tamponi per chi arriva dall’estero Ema ha approvato la pillol… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Da Ema via libera alla pillola Pfizer: è la prima in Europa -