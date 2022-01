Covid: Israele, quarta dose solo a over 18 a rischio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Israele fornirà la quarta dose agli over 18 ma solo a quelli le cui condizioni mediche lo richiedano o che siano a grande rischio per gli effetti del virus. Lo ha deciso il direttore generale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)fornirà laagli18 maa quelli le cui condizioni mediche lo richiedano o che siano a grandeper gli effetti del virus. Lo ha deciso il direttore generale del ...

