Cody: “Non contratto con la AEW, mi basta una stretta di mano per lottarci” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un ladder match pazzesco quello lottato da Cody Rhodes e Sammy Guevara a Beach Break. Un incontro che ha lanciato lo Spanish God e che ha rimesso in discussione la questione contratto per l’ex vicepresidente della AEW. Il quale, nel post show, ha spiegato come non ci sia bisogno di alcun contratto, che basta una stretta di mano con Tony Khan per lottare in All Elite. Guarda il video del discorso post show An Emotional #CodyRhodes Doesn't Hold Back in His Post Match Interview #AEWDynamite: #BeachBreak 1/26/22 pic.twitter.com/R1gbT4yvF3— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022 Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un ladder match pazzesco quello lottato daRhodes e Sammy Guevara a Beach Break. Un incontro che ha lanciato lo Spanish God e che ha rimesso in discussione la questioneper l’ex vicepresidente della AEW. Il quale, nel post show, ha spiegato come non ci sia bisogno di alcun, cheunadicon Tony Khan per lottare in All Elite. Guarda il video del discorso post show An Emotional #Rhodes Doesn't Hold Back in His Post Match Interview #AEWDynamite: #BeachBreak 1/26/22 pic.twitter.com/R1gbT4yvF3— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022

