Bullismo | aggrediscono con un coltello un ragazzo e filmano tutto | denunciati 5 ragazzi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Cinquehanno deriso, aggredito e minacciato con unun loro coetaneo riprendendocon il loro smartphone. È accaduto il 18 gennaio nella periferia di Bologna. Secondo quanto si apprende, i cinque volevano dargli una lezione dopo che la vittima aveva parlato male di loro. I presunti aggressori sono giovanissimi: si tratta di tree una ragazza di 14 anni e uno di 16, adessodai carabinieri per atti persecutori in concorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura per i minorenni. Il gruppo usava anche un simbolo per riconoscersi e “firmarsi”, presente su alcuni muri. A denunciare l’accaduto è stata la madre della vittima.è cominciato quando martedì scorso a casa delha suonato una ragazza che gli ha detto che ...

Tre ragazzi e una ragazza di 14 anni e uno di 16 sono stati denunciati dai carabinieri per atti persecutori in concorso.