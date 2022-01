Bergamo, scontro notturno in via Corridoni: auto finisce dentro la vetrina (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bergamo. In piena notte, tra mercoledì e giovedì, scontro tra due vetture lungo la via Corridoni in città. Un incidente che poteva avere conseguenze gravi: una delle due auto ha la parte anteriore completamente distrutta, l’altra è finita praticamente dentro gli spazi del Bluvacanze. Due persone, di 26 e 29 anni sono rimaste ferite in modo non grave intorno alle 23 e, dopo il primo soccorso dai sanitari dell’Areu, sono state portate agli ospedali di Bergamo (Humanitas Gavazzeni) e Seriate. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo e gli agenti della Questura. Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022). In piena notte, tra mercoledì e giovedì,tra due vetture lungo la viain città. Un incidente che poteva avere conseguenze gravi: una delle dueha la parte anteriore completamente distrutta, l’altra è finita praticamentegli spazi del Bluvacanze. Due persone, di 26 e 29 anni sono rimaste ferite in modo non grave intorno alle 23 e, dopo il primo soccorso dai sanitari dell’Areu, sono state portate agli ospedali di(Humanitas Gavazzeni) e Seriate. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando die gli agenti della Questura.

Advertising

lettore1969 : @manu67915486 @enzogoku69 @FrancescoRoma78 Tutto può essere,ma sinceramente tu la vedi questa juve andare a bergamo… - Carlo28C : @MileTrecarichi Credo che la più abbordabile a questo punto sia l'Atalanta perchè abbiamo lo scontro diretto (a Ber… - gobbissimoioio : @MileTrecarichi Aggrappati a Atalanta Torino e allo scontro diretto di Bergamo - alessinho95 : @guidotolomei Dopo che l'Atalanta pareggia la JUVENTUS (non l'Ascoli) non può rinunciare a prescindere di giocare,… - gobbissimoioio : @irrisolvibile @Marco562017 La Juventus di oggi è una squadra che negli scontri diretti fa due tiri in porta di med… -