Australian Open | Federer e Djokovic tiferanno Matteo Berrettini contro Nadal Lotta a distanza per il record di Slam

Matteo Berrettini avrà due tifosi speciali in occasione della semifinale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano incrocerà Rafael Nadal sul cemento outdoor di Melbourne nella giornata di venerdì 28 gennaio (ore 04.30). Si preannuncia una partita decisamente ostica per il nostro portacolori, che però avrà dalla sua il sostegno virtuale di Roger Federer e Novak Djokovic. Il motivo è molto semplice: lo svizzero e il serbo condividono con lo spagnolo il primo posto nella speciale classifica dei pluri vincitori di tornei dello Slam (20 a testa), dunque sperano che l'iberico venga fermato e non possa inseguire il trionfo nella terra dei canguri.

