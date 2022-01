Ascolti tv mercoledì 26 gennaio 2022: Lezioni di persiano, Viaggio nella Grande Bellezza, Chi l’ha visto?, Non è l’Arena, dati Auditel e share (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ascolti Tv 26 gennaio 2022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, mercoledì 26 gennaio 2022! Ascolti Tv 26 gennaio 2022: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, mercoledì 26 gennaio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022)Tv 26. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma piùdi ieri sera,26Tv 26didi ieri in prima serata Ieri sera,26, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 26 gennaio 2022: Lezioni di persiano, Viaggio nella Grande Bellezza, Chi l'ha visto?, Non è l'… - damnithurtsz : so che pensi a lei quando ascolti mercoledì - coontrosensoo : RT @Sofi71282082: Il pelato ad ottobre :'Rea sei così brava che te ne darei due di maglie' Mercoledì scorso magicamente non gli riconferma… - marta0167899 : RT @Sofi71282082: Il pelato ad ottobre :'Rea sei così brava che te ne darei due di maglie' Mercoledì scorso magicamente non gli riconferma… - domthewizard : @ManuCia0 Insistono loro, evidentemente non gli interessa fare ascolti il mercoledì -