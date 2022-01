Argentina, Scaloni: “Messi colpito seriamente dal Covid, aveva la variante più dura” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Lionel mi ha detto che è rimasto seriamente colpito dal Covid. aveva la variante più severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l’ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%”. Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, spiega così la non convocazione di Messi per gli impegni della Nazionale sudamericana. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Lionel mi ha detto che è rimastodallapiù severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l’ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%”. Il ct dell’, Lionel, spiega così la non convocazione diper gli impegni della Nazionale sudamericana. SportFace.

