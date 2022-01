Amici non andrà in onda domenica: il programma è stato sospeso temporaneamente. Cosa è successo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Scatta l’allerta Covid nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi quest’anno arrivato alla ventunesima edizione. Sembra infatti che siano stati riscontrati dei contagi tra alcuni professionisti del programma e che, dunque, tutti i protagonisti siano stati messi in quarantena; il programma inoltre è stato stato sospeso in via temporanea per tutelare i suoi protagonisti. Salterà quindi l’appuntamento di domenica 30 gennaio e non è chiaro quando tornerà su Canale 5. Casi Covid tra i ballerini di Amici, scatta la quarantena per il talent show È notizia di queste ore che sono stati scoperti alcuni casi Covid tra i ballerini di Amici; a farne parola è il noto portale Dagospia, che ha svelato i motivi per cui il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Scatta l’allerta Covid nella scuola di, il talent show di Maria De Filippi quest’anno arrivato alla ventunesima edizione. Sembra infatti che siano stati riscontrati dei contagi tra alcuni professionisti dele che, dunque, tutti i protagonisti siano stati messi in quarantena; ilinoltre èin via temporanea per tutelare i suoi protagonisti. Salterà quindi l’appuntamento di30 gennaio e non è chiaro quando tornerà su Canale 5. Casi Covid tra i ballerini di, scatta la quarantena per il talent show È notizia di queste ore che sono stati scoperti alcuni casi Covid tra i ballerini di; a farne parola è il noto portale Dagospia, che ha svelato i motivi per cui il ...

