“Vi renderemo la vita difficile”, la frase di Sileri che fa arrabbiare i no vax | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una frase estratta dal suo contesto, messa in evidenza dal popolo degli anti-vaccinisti che affollano la rete. Da martedì sera stanno riecheggiando nell’etere dei social le parole pronunciate da Pierpaolo Sileri nel corso del suo intervento nella trasmissione condotta da Giovanni Floris. Una clip di otto secondi in cui il sottosegretario alla Salute afferma: “renderemo la vita difficile ai non vaccinati”. Questo ? Oggi ? pic.twitter.com/nEtSXoHeVj — Musso (@Musso ) January 25, 2022 Sileri ha detto “renderemo la vita difficile ai non vaccinati” Parole che ha pronunciato veramente, ma che facevano parte di un macro-discorso che partiva dall’affollamento televisivo, quello in cui chi protesta contro le restrizioni, contro il vaccino ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unaestratta dal suo contesto, messa in evidenza dal popolo degli anti-vaccinisti che affollano la rete. Da martedì sera stanno riecheggiando nell’etere dei social le parole pronunciate da Pierpaolonel corso del suo intervento nella trasmissione condotta da Giovanni Floris. Una clip di otto secondi in cui il sottosegretario alla Salute afferma: “laai non vaccinati”. Questo ? Oggi ? pic.twitter.com/nEtSXoHeVj — Musso (@Musso ) January 25, 2022ha detto “laai non vaccinati” Parole che ha pronunciato veramente, ma che facevano parte di un macro-discorso che partiva dall’affollamento televisivo, quello in cui chi protesta contro le restrizioni, contro il vaccino ...

Advertising

Adnkronos : #Sileri al no vax: “Vi renderemo vita difficile”. #dimartedì - La7tv : #dimartedi Pierpaolo Sileri contro i No vax: 'Noi per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita difficile' - Sweenytapi : RT @Covidioti: 'Vi renderemo la vita difficile'. Ma ci rendiamo conto cosa ha detto #Sileri stasera? Ci rendiamo conto di cosa sta avvenend… - montox1 : RT @Covidioti: 'Vi renderemo la vita difficile'. Ma ci rendiamo conto cosa ha detto #Sileri stasera? Ci rendiamo conto di cosa sta avvenend… - M1kM3n : RT @lucabattanta: Le gravissime dichiarazioni di Sileri a #dimartedi rispondendo a @paolo_gibilisco 'vi renderemo la vita difficile come st… -