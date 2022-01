Valentino, Anatomy of Couture: l'equilibrio dei corpi secondo Pierpaolo Piccioli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quando si pensa alla Haute Couture, si immagina qualcosa che riguarda le donne e le donne soltanto. La nozione stessa di Couture, o di Alta Moda, è spesso fonte di malintesi. Non è raro, anche sulla stampa, leggere di ‘capi d’alta moda’ che in realtà di Alta Moda non sono, perché semplicemente c’è un’errata traduzione del termine inglese High Fashion. Per fare chiarezza una volta per tutte, quello che in inglese viene definito High Fashion, da noi si traduce con mercato o moda del lusso. Ed è a grandi linee il circuito che un tempo veniva anche definito prêt-à-porter. Abiti pensati per l’anno successivo e prodotti in serie che, pur con qualche eccezione, vengono presentati con delle sfilate divise per genere e per stagionalità. L’Autunno-Inverno a gennaio per l’uomo e a febbraio per la donna, mentre la Primavera-Estate a giugno per l'uomo e a settembre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quando si pensa alla Haute, si immagina qualcosa che riguarda le donne e le donne soltanto. La nozione stessa di, o di Alta Moda, è spesso fonte di malintesi. Non è raro, anche sulla stampa, leggere di ‘capi d’alta moda’ che in realtà di Alta Moda non sono, perché semplicemente c’è un’errata traduzione del termine inglese High Fashion. Per fare chiarezza una volta per tutte, quello che in inglese viene definito High Fashion, da noi si traduce con mercato o moda del lusso. Ed è a grandi linee il circuito che un tempo veniva anche definito prêt-à-porter. Abiti pensati per l’anno successivo e prodotti in serie che, pur con qualche eccezione, vengono presentati con delle sfilate divise per genere e per stagionalità. L’Autunno-Inverno a gennaio per l’uomo e a febbraio per la donna, mentre la Primavera-Estate a giugno per l'uomo e a settembre ...

