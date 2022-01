Tsitsipas-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2022

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stefanosaffronterà Daniilinagli, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. Il greco ha travolto Jannik Sinner ed è approdato al penultimo atto del torneo per la terza volta in carriera. A contendergli l’accesso alla finale sarà ancora una volta il russo, che proprio l’anno scorso lo ha sconfitto a Melbourne.si prese la rivincita al Roland Garros, ma è in svantaggio 2-6 nei precedenti. Un fattore che potrebbe penalizzare, tuttavia, potrebbero essere le quattro ore e mezza trascorse in campo contro Auger-Aliassime. Il numero due del mondo aveva infatti perso i primi due set, per poi dar vita ad una clamorosa rimonta. TABELLONE MONTEPREMI ...

Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? In gioco: ?? Auger-Aliassime ???? ?? Me… - WeAreTennisITA : Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la vittoria in 5 set su Fritz. Il greco è avan… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? ? Medvedev ???? ? Tsitsipas ????… - GomathiRaghava4 : RT @lorenzofares: Chi vincerà gli #AusOpen ??? #tennis #AustralianOpen #Berrettini #Nadal #Tsitsipas #Medvedev #AO2022 #AusOpen2022 - AndreaPecchia1 : I colpi si allenano, si migliorano, si costruiscono. Ma nel #tennis la testa fa tutta la differenza. E a quel livel… -

Auger concede le briciole al servizio, matorna in partita vincendo il terzo set al tie - ... Venerdì sfiderà in semifinale Stefanos. Australian Open femminili, i risultati dei ...... ha commentato il quarto di finale del top 10 azzurro contro Stefanose non ha nulla da ... Io l'ho visto alle Atp Finals, poi Atp Cup, tranne che contronon ha mai perso in singolare. ...Medvedev e Zverev. Il nuovo Tsitsipas sembra un vecchio saggio perché le esperienze sul campo da tennis valgono doppio, anche se in realtà ha solo 23 anni: “Sai com’è quando stai danzando e ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - All'Inferno e ritorno. Sarà Daniil Medvedev ad affrontare Stefanos Tsitsipas in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento ...