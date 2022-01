Taglialatela: “Meret forte, ecco cosa gli manca. Ho un aneddoto su Di Marzio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pino Taglialatela parla ai microfoni di Radio Marte di Alex Meret, portiere del Napoli che non riesce a trovare continuità. ecco il pensiero dell’ex portiere azzurro: “Ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere, forse ha avuto problemi di personalità, dev’essere più sicuro e avere più personalità“. Taglialatela commenta anche la recente scomparsa di Gianni Di Marzio: “Dispiacere grande e inaspettato, un fulmine a ciel sereno, non sapevo avesse problemi. Era stato a Ischia da me, ci vedevamo sempre, mi veniva spesso a trovare con sua moglie. Ho ricevuto la notizia che mi ha raggelato. Con il mister ho passato degli anni bellissimi, l’ho avuto anche come allenatore al Palermo. Ho appreso tanto da lui, era veramente inesauribile, ti dava consigli di ogni genere. A noi calciatori ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pinoparla ai microfoni di Radio Marte di Alex, portiere del Napoli che non riesce a trovare continuità.il pensiero dell’ex portiere azzurro: “Ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere, forse ha avuto problemi di personalità, dev’essere più sicuro e avere più personalità“.commenta anche la recente scomparsa di Gianni Di: “Dispiacere grande e inaspettato, un fulmine a ciel sereno, non sapevo avesse problemi. Era stato a Ischia da me, ci vedevamo sempre, mi veniva spesso a trovare con sua moglie. Ho ricevuto la notizia che mi ha raggelato. Con il mister ho passato degli anni bellissimi, l’ho avuto anche come allenatore al Palermo. Ho appreso tanto da lui, era veramente inesauribile, ti dava consigli di ogni genere. A noi calciatori ...

