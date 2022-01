Scalvini | niente Nazionale | al suo posto Okoli | nerazzurro in prestito alla Cremonese

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sogno di Giorgiodi vestire la maglia azzurra dellamaggiore per lo stage in programma da mercoledì a venerdì a Coverciano è già svanito: il difensore classe 2003 ha dovuto dare forfait per una non precisata indisponibilità che non gli permetterà di rispondereconvocazione del ct Roberto Mancini. “Sono felice, non me l’aspettavo – aveva dichiarato il giovane atalantino al sito ufficiale della società -. È stata una sorpresa grandissima, una gioia immensa che voglio condividere con la mia famiglia, mister Gasperini ed i miei compagni di squadra, tutto il settore giovanile e la famiglia Percassi. Una soddisfazione unica, ma so che devo lavorare ancora molto ed imparare tanto”. Data la sua rinuncia, il commissario tecnico ha deciso di chiamare altri due giocatori: il primo è Gian Marco Ferrari e il secondo è ...