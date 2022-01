Sanremo 2022 | il red carpet è verde!

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il greendiUna nota di colore – in tutti i sensi – oseremmo dire spiazzante quella che caratterizza il Festival di. Il lungo e tradizionale tappeto rosso che accompagna all’ingresso del Teatro Ariston quest’anno sarà verde. In mattinata, nel pieno centro della città dei fiori, in via Matteotti direzione Ariston, è stato steso un tappeto in erba sintetica, sul quale “sfileranno” ospiti e artisti in gara per tutta la settimana sanremese. Sarà il nuovo “red”del Festival, che dunque per la prima volta cambia colore e diventa “green”, decisamente più al “pass” coi tempi. Un cambio dovuto evidentemente alle nuove esigenze degli sponsor.