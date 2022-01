Roma, gli infermieri scioperano e scendono in piazza: la protesta venerdì 28 a Largo Argentina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) venerdì nero per i malati e il personale sanitario degli ospedali Romani. E’ prevista infatti per il 28 gennaio una manifestazione degli infermieri a Largo Argentina, che per lo stesso giorno hanno proclamato 24 ore di sciopero. Andrea Bottega, leader del Nursind, il sindacato degli infermieri, sottolinea come la situazione nella capitale rispecchi quanto accade in tutta Italia. Ovunque la categoria è sempre più demotivata. Leggi anche: Sciopero infermieri, venerdì 28 gennaio 2022 il sindacato Nursind si ferma: manifestazioni e sit-in in tutta Italia 600 infermieri dimessi nel 2021 Seicento unità si sono dimesse già alla fine dello scorso anno. Altrettante, se non di più, dovrebbero seguirle a breve. È in corso la grande fuga dagli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022)nero per i malati e il personale sanitario degli ospedalini. E’ prevista infatti per il 28 gennaio una manifestazione degli, che per lo stesso giorno hanno proclamato 24 ore di sciopero. Andrea Bottega, leader del Nursind, il sindacato degli, sottolinea come la situazione nella capitale rispecchi quanto accade in tutta Italia. Ovunque la categoria è sempre più demotivata. Leggi anche: Sciopero28 gennaio 2022 il sindacato Nursind si ferma: manifestazioni e sit-in in tutta Italia 600dimessi nel 2021 Seicento unità si sono dimesse già alla fine dello scorso anno. Altrettante, se non di più, dovrebbero seguirle a breve. È in corso la grande fuga dagli ...

