Randy Orton | “Mi sto veramente divertendo insieme a Riddle”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una delle cose più interessanti di Monday Night Raw negli ultimi mesi è sicuramente stata la coppia formata dache ha riscosso un grande successo fra i fan. Gli RK-Bro hanno anche detenuto i Raw Tag Team Championship perdendoli solamente di recente contro gli Alpha Accademy, tag team formato Chad Gable e Otis che comunque i due riaffronteranno in un rematch titolato. La strana coppia che diverte Inizialmente si vedevano gli RK-Bro come la strana coppia con i personaggi diche erano completamente agli opposti, ma col passare del tempo i due hanno dimostrato di avere un’alchimia perfettae come confermato dallo stesso The Viper, i due si stannoa lavorare ...

Eliminò per ultimo un giovanissimo, conquistando la sua chance titolata per WrestleMania e dedicando la vittoria proprio al compianto Eddie. Il trionfo del Deadman La Royal Rumble del ...WWE Raw Tag Team Championship : RK - Bro (C) vs The Street Profits La strana alleanza composta dae Riddle ( che abbiamo intervistato a Londra ) continua a generare successi. A portare la ...Randy Orton ha annunciato che una volta arrivato a 50 anni dirà ufficialmente addio al mondo del wrestling lottato.Intervistato al The Ringer Wrestling Show, Randy ha spiegato che è il suo contratto che glielo “impone”, rivelando un dettaglio del suo accordo: “Da contratto devo fare 80 ...