Quirinale, La Russa: “Casellati è un nome che abbiamo fatto insieme alla terna, non è in panchina. Oggi non ci sarà alcun presidente” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Oggi il presidente non ci sarà perché è una nuova giornata con la maggioranza qualificata. Se ci saranno altri nomi oltre quelli della rosa del cdx? L’importante è che sia un nome che risponda ai requisiti che gli abbiamo dato cioè che sia rispettoso della volontà popolare. Pensiamo che sia giusto che il nome provenga dal centrodestra. La sinistra perde il pelo e non il vizio”. Così il senatore di FdI, Ignazio La Russa, entrando a Montecitorio. “Il nome della Casellati non è in panchina. E’ di fatto un nome che noi abbiamo proposto, insieme alla terna”, ha continuato. L'articolo proviene da Il fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “ilnon ciperché è una nuova giornata con la maggioranza qualificata. Se ci saranno altri nomi oltre quelli della rosa del cdx? L’importante è che sia unche risponda ai requisiti che glidato cioè che sia rispettoso della volontà popolare. Pensiamo che sia giusto che ilprovenga dal centrodestra. La sinistra perde il pelo e non il vizio”. Così il senatore di FdI, Ignazio La, entrando a Montecitorio. “Ildellanon è in. E’ diunche noiproposto,”, ha continuato. L'articolo proviene da Il...

