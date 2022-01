“Quale ufficio e/o assessorato ha competenze sulla gestione e affidamento dei beni storici” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Monica De Santis Monumenti abbandonati, città invasa dai rifiuti, amministrazione comunale assente. Continua a tenere banco il dibattito sulla Salerno che era e che potrebbe tornare ad essere se solo venisse predisposto un piano culturale serio che punti soprattutto sul recupero di beni oramai abbandonati da decenni. A tal proposito ha inviato una lettera a tutti i consiglieri comunali?Angelo?Orientale, dell’Associazione Memoria in Movimento. Orientale scrive che a “seguito dell’ipotesi di intervento di recupero di una zona importante, nonché ricchissimo di storia e di possibilità di riuso pubblico, del nostro centro storico quasi quotidianamente vari interventi, tutti meritevoli e da valutare, sull’ipotetico riuso, in particolar modo del complesso San Massimo, l’ex carcere per essere precisi. Con piacere prendiamo atto che finalmente ci troviamo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Monica De Santis Monumenti abbandonati, città invasa dai rifiuti, amministrazione comunale assente. Continua a tenere banco il dibattitoSalerno che era e che potrebbe tornare ad essere se solo venisse predisposto un piano culturale serio che punti soprattutto sul recupero dioramai abbandonati da decenni. A tal proposito ha inviato una lettera a tutti i consiglieri comunali?Angelo?Orientale, dell’Associazione Memoria in Movimento. Orientale scrive che a “seguito dell’ipotesi di intervento di recupero di una zona importante, nonché ricchissimo di storia e di possibilità di riuso pubblico, del nostro centro storico quasi quotidianamente vari interventi, tutti meritevoli e da valutare, sull’ipotetico riuso, in particolar modo del complesso San Massimo, l’ex carcere per essere precisi. Con piacere prendiamo atto che finalmente ci troviamo ...

