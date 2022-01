[PS3] Rilasciato RetroArch PSX-Place Community Edition Beta 3 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo tanta attesa il sito e gli utenti di psx-Place con l’aiuto dello sviluppatore italiano Crystal hanno Rilasciato all’inizio del 2022 un nuovo aggiornamento non ufficiale di RetroArch.Questa versione non ufficiale è uno sforzo della Community per ripristinare una build funzionale con tutti i core testati su PS3 .Nota: il team ufficiale di libretro non ha interrotto lo sviluppo di PS3, ha abbandonato l’uso del codice precedente e ha deciso di portare l’SDK Open Source psl1ght per future build PS3. Questa attività è in fase di sviluppo.. Nel frattempo l’edizione della Community colma una lacuna non ufficiale per la transizione degli emulatori nella Community di PS3. Miglioramenti forniti da RetroArch Community Edition (rispetto alle ... Leggi su gamesandconsoles (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo tanta attesa il sito e gli utenti di psx-con l’aiuto dello sviluppatore italiano Crystal hannoall’inizio del 2022 un nuovo aggiornamento non ufficiale di.Questa versione non ufficiale è uno sforzo dellaper ripristinare una build funzionale con tutti i core testati su PS3 .Nota: il team ufficiale di libretro non ha interrotto lo sviluppo di PS3, ha abbandonato l’uso del codice precedente e ha deciso di portare l’SDK Open Source psl1ght per future build PS3. Questa attività è in fase di sviluppo.. Nel frattempo l’edizione dellacolma una lacuna non ufficiale per la transizione degli emulatori nelladi PS3. Miglioramenti forniti da(rispetto alle ...

