Perché l'Inter può acquistare Gosens (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'acquisto di Robin Gosens nella finestra invernale del calciomercato conferma che il momento più duro per l'Inter, dal punto di vista della stabilità finanziaria, è alle spalle. Non bisogna farsi trarre in inganno: i problemi restano, sia per Suning che per la società, ma il lavoro dei dirigenti della scorsa estate ha consentito ai nerazzurri di uscire dall'emergenza e di poter gestire questa stagione con una serenità. Del resto alcuni segnali erano già evidenti, a partire dalla ritrovata regolarità nel pagamento degli stipendi dopo un inverno e primavera di proroghe e rincorse all'ultima scadenza. Da dove vengono i soldi - circa 27 milioni di euro bonus compresi - che l'Inter si impegna a versare all'Atalanta per prelevare l'esterno sinistro tedesco? Innanzitutto va chiarito che non provengono dai 415 del nuovo bond lanciato ...

