Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza con la piccola Nina Speranza

Cristina Marino non sopporta le fan di, o meglio, alcune di loro. ' Mi indispongono le donne che davanti a me sono invadenti, come se non ci fossi', sottolinea al Corriere della Sera . Mentre si rilassa alle Maldive con l'...di Federica Bandirali L'attrice è sposata cone con lui ha avuto Nina, 2 anni: "Non vogliamo che diventi argomento da bar, quando capirà e se vorrà chiederà lei di essere mostrata sui social". In un libro spiega il "metodo" ..."Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta”. La premessa è d’obbligo eppure Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, non riesce a tollerare proprio tutto. "Su di lui sono tr ...Cristina Marino ha spiegato di essere infastidita da alcune fan del marito Luca Argentero che a volte si dimostrano troppo invadenti.