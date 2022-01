L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) in vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) in vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le ...

Kick57624616 : RT @PraesesMundi: L'#Austria revoca il lockdown per i non vaccinati - fisco24_info : Covid: Austria revoca il lockdown per i non vaccinati: Lunedì terminano restrizioni per non immunizzati - PraesesMundi : L'#Austria revoca il lockdown per i non vaccinati - UnioneSarda : #Covid19 - #Austria revoca il lockdown per i non vaccinati, dal primo febbraio scatta l’obbligo - laregione : L’Austria revoca il lockdown per i non vaccinati -

L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati, dal primo febbraio scatta l'obbligo Lunedì terminano le restrizioni per non immunizzati: "La situazione negli ospedali ora ce lo consente" L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. Lo comunica in un ...

