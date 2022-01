La farmacia che faceva tamponi falsi: scattano sequestro e denunce (Di mercoledì 26 gennaio 2022) sequestro dell'attività e denuncia per i titolari: i carabinieri di Besana Brianza hanno posto i sigilli alla farmacia che eseguiva i tamponi ma non li inviava ai laboratori per le analisi, per poi fornire risultati falsi, sempre negativi... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022)dell'attività e denuncia per i titolari: i carabinieri di Besana Brianza hanno posto i sigilli allache eseguiva ima non li inviava ai laboratori per le analisi, per poi fornire risultati, sempre negativi...

