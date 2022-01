Juve, Vlahovic ad un passo: gli ultimi dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per la Juventus, Vlahovic è veramente ad un passo, prima che l’attaccante classe 2000 vesta bianconero manca un dettaglio non indifferente. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per Vlahovic alla Juve manca solo la firma, dopo di che il serbo sarà il nuovo attaccante di Max Allegri. Vlahovic, Juve, calciomercatoL’affare complessivamente si aggira intorno ai 100 milioni di euro. I bianconeri dunque anticipano un colpo di mercato che con ogni probabilità avrebbero fatto ugualmente a giugno. Adesso con un Vlahovic in più la corsa per qualificarsi alla prossima Champions League dovrebbe essere più semplice. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per lantus,è veramente ad un, prima che l’attaccante classe 2000 vesta bianconero manca uno non indifferente. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, perallamanca solo la firma, dopo di che il serbo sarà il nuovo attaccante di Max Allegri., calciomercatoL’affare complessivamente si aggira intorno ai 100 milioni di euro. I bianconeri dunque anticipano un colpo di mercato che con ogni probabilità avrebbero fatto ugualmente a giugno. Adesso con unin più la corsa per qualificarsi alla prossima Champions League dovrebbe essere più semplice. Piero Inferrera

