Il possibile conclave che non prevede una fumata nera

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chiusi in una stanza a pane e acqua fino a quando non si trova una soluzione. E se al secondo giorno siamo messi già così, significa che Enrico Letta - latore di questa franca proposta al centrodestra - vede le cose mettersi molto male. Non è l’un ... sul sito.

Advertising

antoniarom : La #Nato mobilita forze armate contro una possibile invasione dell'#Ucraina da parte della #Russia. Gli #USA ritira… -

Ultime Notizie dalla rete : possibile conclave

La Stampa

Letta commenta alludendo a un"a pane e acqua", Speranza sottolinea la scelta di non ... Nemmeno il nome di Luigi Di Maio, che da giorni circola comecapo del Governo per convincere i ...Come neldi Viterbo del 1268: i cittadini stanchi dei cardinali che da tre anni mangiavano ... Che infatti viene tenuto il piùfuori dal tritacarne mediatico. Su di lui le destre ...Elezioni del presidente della Repubblica. Essere eletto da una parte impedisce, per senso istituzionale, di essere "super partes"?Il centrodestra lancia Moratti, Pera e Nordio, ma i giallorossi li bocciano, senza proporre altri nomi. Letta: “Chiudiamoci in una stanza e arriviamo a ...