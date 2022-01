Gosens-Inter, l’affare è ormai prossimo: la data della firma! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca solo un ultimo step, dopodiché Robin Gosens sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’accelerata degli ultimi giorni è stata decisiva ai fini della buona riuscita dell’affare. L’esterno passerà ai nerazzurri di Milano per circa 25 milioni di euro (bonus inclusi). Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il tedesco si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto giovedì che lo legherà alla società di Suning fino a giugno 2026. POTREBBE InterESSARTI: Milan in apprensione: è successo in Coppa d’Africa! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca solo un ultimo step, dopodiché Robinsarà ufficialmente un giocatore dell’. L’accelerata degli ultimi giorni è stata decisiva ai finibuona riuscita del. L’esterno passerà ai nerazzurri di Milano per circa 25 milioni di euro (bonus inclusi). Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il tedesco si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto giovedì che lo legherà alla società di Suning fino a giugno 2026. POTREBBEESSARTI: Milan in apprensione: è successo in Coppa d’Africa!

