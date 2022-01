Google sta per rinunciare ai Flocs, ma non se ne parla di tornare ai cookies (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La lente di ingrandimento che alcune istituzioni europee, a partire dalle osservazioni dell’ecosistema degli editori e degli operatori della pubblicità che operano all’interno dei territori dell’Unione, hanno portato Google a un cambio in corsa per quanto riguarda il nuovo sistema di profilazione degli utenti da condividere con terze parti. Appurato che il sistema dei cookies potrebbe non avere futuro a partire dal 2023, come già ampiamente annununciato dal motore di ricerca, sicuramente il sistema dei Flocs, annunciato da Google come alternativo, sembra già destinato alla pensione. Possibile, invece, che Google offra una soluzione intermedia che ha denominato, almeno in via provvisoria, Topics. LEGGI ANCHE > Gli editori tedeschi si coalizzano contro Google che non vuole ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La lente di ingrandimento che alcune istituzioni europee, a partire dalle osservazioni dell’ecosistema degli editori e degli operatori della pubblicità che operano all’interno dei territori dell’Unione, hanno portatoa un cambio in corsa per quanto riguarda il nuovo sistema di profilazione degli utenti da condividere con terze parti. Appurato che il sistema deipotrebbe non avere futuro a partire dal 2023, come già ampiamente annununciato dal motore di ricerca, sicuramente il sistema dei, annunciato dacome alternativo, sembra già destinato alla pensione. Possibile, invece, cheoffra una soluzione intermedia che ha denominato, almeno in via provvisoria, Topics. LEGGI ANCHE > Gli editori tedeschi si coalizzano controche non vuole ...

Advertising

CalcioOggi : Fiorentina, Renzi non ci sta: «Vlahovic alla Juve? Non è possibile vadano tutti lì» - Calcio News 24 - 612Helene90 : Nel frattempo #Mattarella sta cercando su google “isole del Pacifico dove non prende il telefono” #Quirinale2022 #elezioniquirinale - cripto2001 : @mrzvirgili Sta ancora cercando su Google il significato, secondo me... - seozoomtool : Google Ads sta testando l'inserimento di favicon ed emoji nei risultati testuali degli annunci per favorire gli ute… - mazzarellantoni : @Cavatappi6 @FrancoArlati La sta cercando su Google map -