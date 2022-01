Giannelli: “Si lavora nel caos, le scuole fanno fatica e devono supplire alle carenze del sistema sanitario” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente dell'ANP, Antonello Giannelli, nel corso della diretta su Orizzonte Scuola TV, ha parlato della situazione difficile delle scuole alle prese con la gestione dei casi Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente dell'ANP, Antonello, nel corso della diretta su Orizzonte Scuola TV, ha parlato della situazione difficile delleprese con la gestione dei casi Covid. L'articolo .

