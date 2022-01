Genoa, Blessin: “È successo tutto in una notte. Non potevo rifiutare una chiamata dalla Serie A” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nuovo tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha parlato della nuova avventura di allenatore al Genoa al quotidiano tedesco Stuttgarter Nachrichten. Ecco le sue parole: “È successo tutto in una notte. Ricevere una proposta dalla Serie A è un onore. Mi sono confrontato velocemente con mia moglie e le mie figlie che mi hanno appoggiato. D’altronde rifiutare una cosa del genere significava avere ragioni forti. È stata un’operazione veloce per una sfida difficile ma affascinante. Nulla è caduto dal cielo. Il general manager è di Heidelberg e con lui ho già lavorato molto bene a Lipsia e in seguito ho avuto contatti regolari. Conosce molto bene il mio modo di allenare e la mia filosofia del calcio aggressivo e offensivo. È convinto che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nuovo tecnico del, Alexander, ha parlato della nuova avventura di allenatore alal quotidiano tedesco Stuttgarter Nachrichten. Ecco le sue parole: “Èin una. Ricevere una propostaA è un onore. Mi sono confrontato velocemente con mia moglie e le mie figlie che mi hanno appoggiato. D’altrondeuna cosa del genere significava avere ragioni forti. È stata un’operazione veloce per una sfida difficile ma affascinante. Nulla è caduto dal cielo. Il general manager è di Heidelberg e con lui ho già lavorato molto bene a Lipsia e in seguito ho avuto contatti regolari. Conosce molto bene il mio modo di allenare e la mia filosofia del calcio aggressivo e offensivo. È convinto che ...

Advertising

GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - sportface2016 : #Genoa, #Blessin: “È successo tutto in una notte. Non potevo rifiutare una chiamata dalla #SerieA” - Grifoman1 : RT @cmdotcom: Giocare su colonne: il calcio ‘ugly’ e razionale del #Genoa di #Blessin per l’Italia è una novità -