Feps | artefice del cambiamento | Gualtieri personalità progressista dell’anno

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Il sindaco di Roma Robertoè stato designato comedalla, Fondazione del Partito Socialista Europeo. La notizia è stata data dalla presidenteMaria João Rodrigues nel corso del webinar di presentazione del Progressive Yearbook 2022”. Lo si legge in una nota del Comune di Roma. “Per la- si legge- Robertoè stato ‘uno degli artefici del progressivoin Italia e, dalla sua precedente carica di ministro delle Finanze, ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla recessione da Covid19 in Italia dopo aver per anni svolto un ruolo di primo piano alla guida della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo’.” “Importanti ...