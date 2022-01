Emirati Arabi Uniti vs Siria: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cercando di mantenere vive le loro speranze di qualificazione automatica per il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti danno il benvenuto alla Siria a Dubai nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo AFC 2022 giovedì 27 gennaio. I padroni di casa occupano la terza posizione nel gruppo A con quattro partite rimanenti, mentre i loro visitatori senza vittoria sono in fondo alla classifica. Il calcio di inizio di Emirati Arabi Uniti vs Siria è previsto alle 16. Anteprima della partita Emirati Arabi Uniti vs Siria: a che punto sono le due squadre? Emirati Arabi Uniti Per tutte le loro prestazioni piene di gol nel secondo turno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cercando di mantenere vive le loro speranze di qualificazione automatica per il Qatar, glidanno il benvenuto allaa Dubai nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo AFC 2022 giovedì 27 gennaio. I padroni di casa occupano la terza posizione nel gruppo A con quattro partite rimanenti, mentre i loro visitatori senza vittoria sono in fondo alla classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Per tutte le loro prestazioni piene di gol nel secondo turno di ...

