Elezione Quirinale, Conte: "M5S rafforza il sì a Draghi. Nessuno si permetta di dire il contrario" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio "Vi prego di riportare correttamente queste parole. Nessuno si permetta di dire che il Movimento 5 Stelle è contro Draghi. Il Movimento 5 Stelle dice sì a Draghi e rafforza il suo sì. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio "Vi prego di riportare correttamente queste parole.sidiche il Movimento 5 Stelle è contro. Il Movimento 5 Stelle dice sì ail suo sì. ...

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 2a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - sara_voza : RT @manginobrioches: Ogni sette anni,l'elezione al #Quirinale è una lente d'ingrandimento impietosa sulla pochezza del nostro personale pol… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 673 Voti scrutinati finora 900 M… -