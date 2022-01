E’ un Berrettini da favola | primi quarti a Melbourne

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella settima giornata degli Australian Open - riservata al quarto turno (ottavi) della parte alta del tabellone - Matteo, settimo favorito del seeding, supera in tre set lo spagnolo Carreno Busta, 19esima testa di serie, e martedì affronterà Monfols (n.19). E' il primo azzurro ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam. Lunedì toccherà invece all’altro italiano in corsa, Sinner, undicesima testa di serie, che si giocherà un posto neicon l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding

... Australian Open 2022, Jannik è eliminato ai quarti Termina dunque ladella veterana ... di Claudio Franceschini) DIRETTAMONFILS/ Australian Open 2022: Matteo vince 3 - 2, è in ...Nadal dovrà vedersela con uno tra Matteoe Gael Monfils per un posto in finale. ... Finale daper Nadal, il quale non ha rischiato nulla durante i seguenti turni di servizio e ha ...Finisce ai quarti di finale l'avventura di jannik Sinner, battuto dal greco Tsitsipas in tre set: 6-3, 6-4, 6-2. Ora l'Italia punta tutto su Matteo Berrettini, atteso domani dalla semifinale con Rafa ...Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale degli Australian Open al termine di un match veramente straordinario: applausi di tutta Italia via social.