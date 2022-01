Djokovic torna in campo: parteciperà al torneo ATP 500 di Dubai (Di giovedì 27 gennaio 2022) Novak Djokovic tornerà a calcare i campi di tennis in un torneo ufficiale nell'ultima settimana di febbraio. Il numero 1 del ranking ATP si è iscritto al torneo 500 di Dubai , al quale potrà ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Novaktornerà a calcare i campi di tennis in unufficiale nell'ultima settimana di febbraio. Il numero 1 del ranking ATP si è iscritto al500 di, al quale potrà ...

