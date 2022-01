“Deve cambiare subito” Bordata su Allegri: nuova lite in stile Adani? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un ex giocatore della Juventus punge Allegri in riferimento all’acquisto di Vlahovic, nuovo attaccante bianconero. Alessio Tacchinardi ha voluto dire la sua su Allegri e il modo in cui il tecnico bianconero dovrebbe cambiare stile di gioco con l’arrivo di Dusan Vlahovic; l’attaccante serbo è pronto a stravolgere completamente il campionato di Serie A. Getty ImagesLa Juventus, da quando il campionato riprenderà, è obbligata a dare delle risposte; l’arrivo di Vlahovic, infatti, impone ai bianconeri di chiudere la stagione al quarto posto e il più lontano possibile nelle due coppe, coppa Italia e Champions League. Un giocatore che la Juventus, in questa stagione, non ha mai avuto; il centravanti serbo, infatti, è quel tipo di attaccante da venticinque gol a stagione di cui i bianconeri hanno sempre avuto bisogno. Intorno ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un ex giocatore della Juventus pungein riferimento all’acquisto di Vlahovic, nuovo attaccante bianconero. Alessio Tacchinardi ha voluto dire la sua sue il modo in cui il tecnico bianconero dovrebbedi gioco con l’arrivo di Dusan Vlahovic; l’attaccante serbo è pronto a stravolgere completamente il campionato di Serie A. Getty ImagesLa Juventus, da quando il campionato riprenderà, è obbligata a dare delle risposte; l’arrivo di Vlahovic, infatti, impone ai bianconeri di chiudere la stagione al quarto posto e il più lontano possibile nelle due coppe, coppa Italia e Champions League. Un giocatore che la Juventus, in questa stagione, non ha mai avuto; il centravanti serbo, infatti, è quel tipo di attaccante da venticinque gol a stagione di cui i bianconeri hanno sempre avuto bisogno. Intorno ...

BiancaE58132401 : RT @wallsmeb: @GrandeFratello Ciao, sono Sara da Caserta. Vorrei dedicare Just The Way You Are di Bruno Mars a Jessica per ricordarle che è… - pzzskA : @Giulia__29 Deve cambiare aria, mi copro di più ma devo respirare - Insavnity : RT @wallsmeb: @GrandeFratello Ciao, sono Sara da Caserta. Vorrei dedicare Just The Way You Are di Bruno Mars a Jessica per ricordarle che è… - tatatomlinson19 : RT @spiceguuurl: comunque riflettendo stavo pensando che ci hanno portati a credere che se uno vuole cambiare la propria vita deve farlo da… - Simona9329 : @duaIismo Ci deve sbattere la testa, lo capiranno entrambi cosa cambiare del loro carattere -