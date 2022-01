Covid, raddoppiati i casi di depressione e ansia tra gli adolescenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pandemia ha causato un allarmante aumento di casi di ansia e depressione tra i giovanissimi: con un'incidenza raddoppiata rispetto all'epoca pre Covid. Un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pandemia ha causato un allarmante aumento diditra i giovanissimi: con un'incidenza raddoppiata rispetto all'epoca pre. Un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è u… - petergomezblog : Covid, in Lombardia boom di classi a casa: 67.433 alunni in quarantena. “Trend di casi in aumento, raddoppiati nell… - aboccadaverita : RT @Agenzia_Ansa: Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è una cri… - MarcoAMilito : RT @Agenzia_Ansa: Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è una cri… - giornalemetro : Il Covid ha aumentato i sintomi della depressione nell’adolescenza. Rispetto a prima dell’epidemia casi raddoppiati… -