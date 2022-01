Covid: in scuole Lombardia oltre 115mila alunni in quarantena (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Balzo del numero delle classi e degli alunni in quarantena nelle scuole della Lombardia a causa della quarta ondata del coronavirus. Complessivamente sono 115.262 gli studenti in quarantena nelle scuole lombarde, secondo il report di monitoraggio della diffusione del contagio della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia nella settimana fra il 17 e il 23 gennaio. Le classi in quarantena sono 9.441 e gli operatori della scuola 6.225. Dalla Dg Welfare si sottolinea che al decremento osservato nelle settimane precedenti e connesso al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie, segue un incremento che si evidenza in tutti i cicli scolastici a seguito della riapertura delle strutture stesse. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Balzo del numero delle classi e degliinnelledellaa causa della quarta ondata del coronavirus. Complessivamente sono 115.262 gli studenti innellelombarde, secondo il report di monitoraggio della diffusione del contagio della Direzione generale Welfare della Regionenella settimana fra il 17 e il 23 gennaio. Le classi insono 9.441 e gli operatori della scuola 6.225. Dalla Dg Welfare si sottolinea che al decremento osservato nelle settimane precedenti e connesso al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie, segue un incremento che si evidenza in tutti i cicli scolastici a seguito della riapertura delle strutture stesse.

Advertising

StampaTorino : Covid nelle scuole del Piemonte: focolai aumentati del 700% in una settimana - myrtamerlino : Dopo due anni di #Covid, in tutta Italia solo 200 scuole sono dotate di ventilazione meccanica. Bonus monopattini… - repubblica : Impianti di ventilazione in appena 200 scuole: l’occasione perduta nella lotta al Covid contro il virus - TheQ_continuum : RT @corzunino: Oggi, mercoledì 26 gennaio, il ministero dell'Istruzione ha i nuovi dati dei contagi nelle scuole raccolti dai presidi. Sapp… - RebelGrando : RT @corzunino: Oggi, mercoledì 26 gennaio, il ministero dell'Istruzione ha i nuovi dati dei contagi nelle scuole raccolti dai presidi. Sapp… -