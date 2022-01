Contagi sul lavoro: nella Bergamasca da inizio pandemia oltre 3 mila denunce Inail, 51 i decessi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo riferisce il nuovo report dell’Inail. L’ultima vittima è stata segnalata all’Istituto a novembre. oltre tremila le denunce di infortunio Covid in provincia: l’80% nel corso del 2020. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo riferisce il nuovo report dell’. L’ultima vittima è stata segnalata all’Istituto a novembre.treledi infortunio Covid in provincia: l’80% nel corso del 2020.

Advertising

inail_gov : #Inail Report #Covid19: nel 2021 calano i casi di contagio denunciati all’Istituto (-71,3%) e quelli mortali (-57,2… - FratellidItalia : ?? Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Sul Governo un unico commento: il Green Pass è stato un fallimento.… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: Ormai le notizie sul covid vanno in sedicesima sui giornali e nei titoli di coda dei tigì. Ieri quasi 500 morti, le sol… - LobbaLuisa : RT @Moonlightshad1: Ormai le notizie sul covid vanno in sedicesima sui giornali e nei titoli di coda dei tigì. Ieri quasi 500 morti, le sol… - giannicuzzani : RT @Moonlightshad1: Ormai le notizie sul covid vanno in sedicesima sui giornali e nei titoli di coda dei tigì. Ieri quasi 500 morti, le sol… -