Colle | Conte e Di Maio divisi su Draghi Ma se i voti di “Giuseppi” si saldassero al centrodestra…

Più che ad una resa dei conti, Luigi Di Maio punta alla resa del Conte, inteso come Giuseppe, in teoria capo politico del M5S. Già da tempo i due si guardavano di sottecchi, ma ora la partita in corso sul Colle sembra averli distanziati ancora di più. Se n'è visto un assaggio nella recente riunione dei Grandi elettori grillini sotto forma di confronto assai serrato quantunque felpato nei toni. La questione è semplice: A differenza di Di Maio, che si è convinto all'idea, Conte non vuole Mario Draghi al Quirinale. Ragioni di stabilità, il caro-bollette, i venti di guerra ad Est e chi più ne ha più ne metta. Conte rischia l'isolamento interno In realtà Giuseppi è arrivato a tanto proprio per fugare i dubbi dei suoi che lo accusavano di puntare ...

