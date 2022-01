Carnevali | “Troviamo l’intesa sul presidente | non è una partita a poker”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il terzo scrutinio per l’elezione deldella Repubblica ha portato una nuova fumata nera col prevalere delle schede bianche: l’uscente Sergio Mattarella è il più votato; tra gli altri nomi Paolo Maddalena, Pier Ferdinando Casini e Marta Cartabia. La deputata di Bergamo del Pd, Elenaci propone il taccuino della giornata lì a Montecitorio. Il clima per ora è freddo, non solo in Transatlantico, ma l’indicazione della scheda bianca nel centrodestra (Fratelli d’Italia a parte, che han votato Guido Crosetto) può essere un segnale distensivo. D’ora in avanti il quorum per l’elezione deldella Repubblica passa dalla maggioranza dei due terzi ( 673 voti) al raggiungimento della soglia di maggioranza (assoluta 505 voti). Tre fumate nere – spesso è accaduto- possono essere utili per portare a miti consigli e ...