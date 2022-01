Baricco, l’intervento è riuscito: lo scrittore è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo scrittore Alessandro Baricco è stato sottoposto oggi al trapianto di cellule staminali, dopo che quattro giorni fa ha annunciato di avere la leucemia mielomonocitica cronica. l’intervento è stato eseguito presso il Centro Trapianti cellule staminali di Oncologia Medica dell’istituto di Candiolo Irccs, nel Torinese. Donatrice delle cellule staminali è stata la sorella Enrica che lo scrittore, prima dell’intervento, ha definito «donna ai miei occhi già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso». Dopo l’intervento, la degenza di Baricco proseguirà in un’apposita stanza nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LoAlessandrooggi aldi, dopo che quattro giorni fa ha annunciato di avere la leucemia mielomonocitica cronica.eseguito presso il Centro Trapiantidi Oncologia Medica dell’istituto di Candiolo Irccs, nel Torinese. Donatrice delleè stata la sorella Enrica che lo, prima del, ha definito «donna ai miei occhi già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso». Dopo, la degenza diproseguirà in un’apposita stanza nel ...

